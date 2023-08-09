Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка

Женщина купалась вечером в одиночестве, неожиданно ей в ногу вцепилась акула. Услышав крики о помощи, Колтунюк вытащили из воды спасатели. Раны оказались глубокими, женщина потеряла много крови, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает, правда, придется сделать несколько операций.

В начале июня 23-летний российский турист скончался после нападения акулы на пляже в египетской Хургаде. Кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев рассказал после той трагедии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как спасти жизнь при встрече с акулой.

