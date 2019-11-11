Женщина получила ожоги из-за инцидента на заводе «Балтика» в Петербурге
В результате прорыва паропровода на пивоваренной компании "Балтика" в Петербурге женщина получила ожоги. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Отмечается, что среди пострадавших еще одна женщина, которой госпитализация не потребовалась. В «ТЭК СПб заявили», что обеим пострадавшим будет оказана помощь и выплачена компенсация.
Ранее сегодня стало известно об инциденте на заводе. Как сообщалось, для ликвидации последствий прорыва паропровода создан оперативный штаб. Несмотря на происшествие, производство не останавливалось.
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