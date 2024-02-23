Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Дагестане произошло землетрясение

Как отметили специалисты, эпицентр подземных толчков находился в 896 км южнее города Анга-Роа (население около 3,3 тысячи человек). Очаг располагался на глубине 2 км.

Угроза цунами при землетрясении не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:океанЗемлетрясение

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