Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане
23 февраля 202407:49
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отметили специалисты, эпицентр подземных толчков находился в 896 км южнее города Анга-Роа (население около 3,3 тысячи человек). Очаг располагался на глубине 2 км.
Угроза цунами при землетрясении не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru