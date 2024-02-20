В Дагестане произошло землетрясение
20 февраля 202410:36
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6, толчки ощущались в двух районах республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
«В Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», – говорится в сообщении.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru