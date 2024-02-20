В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6, толчки ощущались в двух районах республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.



«В Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», – говорится в сообщении.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

