Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе КНР

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на территории Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения находился на глубине 8 км, отмечает RT.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, напоминают Известия. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи села Большая Талда Прокопьевского района.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКитай
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