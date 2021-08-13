Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе КНР
13 августа 202108:27
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на территории Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения находился на глубине 8 км, отмечает RT.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, напоминают Известия. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи села Большая Талда Прокопьевского района.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Минэнерго сообщило о полноценном обеспечении России топливом
- Пострадавшие и семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 2 миллиона рублей компенсации
- СМИ: «Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»
- Шойгу заявил о важности наращивания взаимодействия вооруженных сил России и Китая
- Больше всего антипрививочников поддерживают КПРФ
- Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже
- Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе КНР
- СМИ назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
- Вулкан Шивелуч начал извергать лаву и пепел
12 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru