Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 5:42. Эпицентр землетрясения находился в 59 км от Севастополя, в 51 километре от Балаклавы. Очаг располагался на глубине около 10 километров.

Жители Крыма сообщили в соцсетях, что ощущали подземные толчки в Севастополе, Евпатории и на южном берегу полуострова, отмечает телеканал «360».

В понедельник землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Камчатке, эпицентр находился в 65 километрах от поселка Усть-Камчатск, напоминает РИА ФАН.

