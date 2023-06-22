Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в море у берегов Крыма. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 5:42. Эпицентр землетрясения находился в 59 км от Севастополя, в 51 километре от Балаклавы. Очаг располагался на глубине около 10 километров.
Жители Крыма сообщили в соцсетях, что ощущали подземные толчки в Севастополе, Евпатории и на южном берегу полуострова, отмечает телеканал «360».
В понедельник землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Камчатке, эпицентр находился в 65 километрах от поселка Усть-Камчатск, напоминает РИА ФАН.
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