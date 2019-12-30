Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Болгарии

Как пишет РИА Новости, природное явление было зарегистрировано в 18.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Эпицентр подземных толчков находился в 37 км к северо-востоку от города Благоевград и в 60 км к югу от Софии. Очаг располагался на глубине 10 км.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших нет.

