Три заложника отпущены террористом в Луцке

Напомним, злоумышленник, дважды судимый 44-летний уроженец России, захватил порядка 20 заложников в автобусе. Отмечалось, что среди заложников есть дети и беременные женщины. Как уточняет РИА ФАН, захватчик отпустил трех заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. В результате происшествия никто не был ранен. Взрыв стал результатом попытки террориста сбить полицейский дрон, сообщают «Известия».

