Три заложника отпущены террористом в Луцке
Три заложника отпущены террористом в украинском Луцке. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Коваль забрал трех заложников», - написал он в своем официальном твиттер-аккаунте.
Евгений Коваль является заместителем главы Национальной полиции. На видео, размещенном Аваковым, видно, что мужчина в форме сопровождает ребенка и двух женщин, отмечает RT.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Напомним, злоумышленник, дважды судимый 44-летний уроженец России, захватил порядка 20 заложников в автобусе. Отмечалось, что среди заложников есть дети и беременные женщины. Как уточняет РИА ФАН, захватчик отпустил трех заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. В результате происшествия никто не был ранен. Взрыв стал результатом попытки террориста сбить полицейский дрон, сообщают «Известия».
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