Shot: Взрывное устройство заложили в отсек шасси джета Пригожина

По одной из версий следствия, бизнес-джет взорвался в районе шасси, в результате оторвало крыло самолета, эта часть судна ударила в стабилизатор, самолет стал резко набирать высоту и ушел в штопор.

«От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. <...> Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа», — отмечает издание.

Версия о взрывном устройстве в шасси проверяется. Отмечается, что в аэропорту «Шереметьево» вызвали на работу всех сотрудников службы безопасности.

В среду бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, на борту находились 7 человек и 3 члена экипажа, все они погибли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно данным Росавиации, в списке пассажиров самолета были в том числе сам бизнесмен, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин. Официальной информации о смерти Пригожина нет.

