Shot: Взрывное устройство заложили в отсек шасси джета Пригожина
Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потерпевший крушение накануне, взорвался в воздухе, взрывное устройство было заложено в отсек шасси. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По одной из версий следствия, бизнес-джет взорвался в районе шасси, в результате оторвало крыло самолета, эта часть судна ударила в стабилизатор, самолет стал резко набирать высоту и ушел в штопор.
«От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. <...> Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа», — отмечает издание.
Версия о взрывном устройстве в шасси проверяется. Отмечается, что в аэропорту «Шереметьево» вызвали на работу всех сотрудников службы безопасности.
В среду бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, на борту находились 7 человек и 3 члена экипажа, все они погибли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно данным Росавиации, в списке пассажиров самолета были в том числе сам бизнесмен, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин. Официальной информации о смерти Пригожина нет.
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- Shot: Взрывное устройство заложили в отсек шасси джета Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru