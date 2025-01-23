Здание склада загорелось в подмосковном Клину
23 января 202514:57
В подмосковном Клину горит складской комплекс. Очевидцы публикуют кадры в соцсетях.
Склады расположены на Волоколамском шоссе.
По данным Telegram-канала 112, горит складской комплекс «Логистера».
В МЧС России сообщили, что огнеборцы уже работают на месте происшествия. По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru