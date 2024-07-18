Самолет из Дели в Сан-Франциско готовится к аварийной посадке в Красноярске

Самолет Boeing, следующий из Дели в Сан-Франциско, готовится к аварийной посадке в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что на борту самолета сработали датчики возгорания в грузовом отсеке. Ожидается, что самолет совершит посадку в течение следующих нескольких минут. Аэропорт готов принять его. Экстренные службы аэропорта находятся в усиленной готовности.