Самолет из Дели в Сан-Франциско готовится к аварийной посадке в Красноярске

Самолет Boeing, следующий из Дели в Сан-Франциско, готовится к аварийной посадке в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что на борту самолета сработали датчики возгорания в грузовом отсеке. Ожидается, что самолет совершит посадку в течение следующих нескольких минут. Аэропорт готов принять его. Экстренные службы аэропорта находятся в усиленной готовности.

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По данным Telegram-канал Mash, самолет принадлежит авиакомпании Air India. Экипаж запросил экстренную посадку в Красноярске из-за проблем с двигателем. Предварительно, на борту рейса находится 216 пассажиров и 16 членов экипажа.

Представители Air India сообщили, что во время полета один из двигателей вышел из строя. В Госдепартаменте США заявили, что не имеют точной информации о том, сколько граждан Соединенных Штатов находятся на борту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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