Запросивший аварийную посадку Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре
11 марта 202409:34
Самолет Ан-12 из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку, приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Хабаровского края.
«Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэродроме Хурба, благополучно приземлился», — указал собеседник агентства.
По словам источника, происшествий не зафиксировано.
Ранее стало известно, что Ан-12 запросил незапланированную посадку в Хабаровском крае, напоминает Ura.ru. Как отмечали СМИ, у воздушного судна возникли проблемы с шасси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru