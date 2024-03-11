Запросивший аварийную посадку Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре

Самолет Ан-12 из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку, приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Хабаровского края.

Военный борт из Нижневартовска запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре

«Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэродроме Хурба, благополучно приземлился», — указал собеседник агентства.

По словам источника, происшествий не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Ан-12 запросил незапланированную посадку в Хабаровском крае, напоминает Ura.ru. Как отмечали СМИ, у воздушного судна возникли проблемы с шасси.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетКомсомольск-на-амуре

Горячие новости

Все новости

партнеры