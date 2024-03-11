Военный борт из Нижневартовска запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре

«Военный борт... садится на военном аэродроме», — рассказал собеседник в экстренных службах региона.

По данным другого источника ТАСС, посадка самолета незапланированная.

Инцидент подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, военный самолет Ан-12 из Нижневартовска запросил посадку на аэродроме Хурба. По данным прокуратуры, борт садится на военном объекте.

В Telegram-каналах распространились сообщения о том, что самолет запросил посадку из-за проблем с шасси, на борту находятся восемь человек.

