Неизвестные вновь сообщили о «минировании» четырех самолетов
Неизвестные снова сообщили об угрозе взрыва на четырех воздушных судах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».
В нем содержится предупреждение о взрывных устройствах, находящихся на четырех самолетах. Сейчас все они в воздухе. По предварительным данным, речь идет о самолетах Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва.
Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
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