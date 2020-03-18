Неизвестные вновь сообщили о «минировании» четырех самолетов

Неизвестные снова сообщили об угрозе взрыва на четырех воздушных судах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

В нем содержится предупреждение о взрывных устройствах, находящихся на четырех самолетах. Сейчас все они в воздухе. По предварительным данным, речь идет о самолетах Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва.