Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил 8 лет колонии за коррупцию

Отмечается, что осужденного признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 и пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Помимо лишения свободы, Калинина обязали выплатить 1,5 млн рублей штрафа.

Известно, что в ноябре 2018 года к экс-чиновнику обратился его заместитель с просьбой помочь за вознаграждение предпринимателям оперативно получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу. После согласия Калинина его заместитель выступил в роли посредника при передаче денег. В общей сложности осужденный завладел 800 тысячами рублей.

Сообщается, что Калинин вину не признал. Представители прокуратуры отметили, что сами предприниматели, а также заместитель Калинина уголовную ответственность не понесли, поскольку активно помогали раскрыть преступление.

Ранее следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

