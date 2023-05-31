Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил 8 лет колонии за коррупцию
Экс-глава Межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Калинин осужден за коррупцию в Красноярске. Бывшего чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.
Отмечается, что осужденного признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 и пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Помимо лишения свободы, Калинина обязали выплатить 1,5 млн рублей штрафа.
Известно, что в ноябре 2018 года к экс-чиновнику обратился его заместитель с просьбой помочь за вознаграждение предпринимателям оперативно получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу. После согласия Калинина его заместитель выступил в роли посредника при передаче денег. В общей сложности осужденный завладел 800 тысячами рублей.
Сообщается, что Калинин вину не признал. Представители прокуратуры отметили, что сами предприниматели, а также заместитель Калинина уголовную ответственность не понесли, поскольку активно помогали раскрыть преступление.
Ранее следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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