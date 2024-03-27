Замглавы ФТС Ягодкину заподозрили в превышении полномочий с применением насилия

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сообщили ТАСС в суде.

На данном этапе ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

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26 марта Ягодкина была задержана в Москве. По данным СМИ, она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Днем ранее ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемые совершили незаконные действия по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды из месторождений Ставрополья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Константинов
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