Залезшего на Крымский мост мужчину сняли в Москве
Мужчину, который залез на Крымский мост в центре Москвы, сняли с конструкции, сообщает один из Telegram-каналов.
Отмечается, что перед тем, как спуститься, он взял деньги у спасателей.
По данным Telegram-канала Baza, мужчину зовут Умар. У него четверо детей. Он рассказал, что в 2019 году уже совершал подобную акцию. На этот раз, по его словам, она была связана с тем, что его начальница якобы не выплачивает ему зарплату.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что мужчина забрался на конструкцию Крымского моста, в результате чего на нем частично было перекрыто движение в сторону Ленинского проспекта.
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