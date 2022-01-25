В Москве неизвестный залез на конструкцию Крымского моста
В Москве неизвестный залез на конструкцию Крымского моста, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
В департаменте ГОЧСиПБ города Москва рассказали, что его обнаружили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост».
По данным источника, пока мужчина не выдвигает никаких требований. На место уже прибыли спасатели. Психологи ведут с ним переговоры.
Сейчас движение в сторону станции метро «Октябрьская» по трем полосам моста временно ограничено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru