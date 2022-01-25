В Москве неизвестный залез на конструкцию Крымского моста

В Москве неизвестный залез на конструкцию Крымского моста, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В департаменте ГОЧСиПБ города Москва рассказали, что его обнаружили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост».

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По данным источника, пока мужчина не выдвигает никаких требований. На место уже прибыли спасатели. Психологи ведут с ним переговоры.

Сейчас движение в сторону станции метро «Октябрьская» по трем полосам моста временно ограничено.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:СпасателиКрымский МостМосква
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