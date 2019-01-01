Задержанных силовиков подозревают в создании ОПГ

Задержанных сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ по подозрению в крупном хищении из банка также проверяют на причастность к организации преступного сообщества, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что силовиков подозревают в создании ОПГ, грабежах, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Их проверяют на причастность к 5-12 эпизодам. Кроме того, источник сообщил, что группа разрабатывалась в течение года.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров усомнился в эфире НСН, что силовики играли руководящую роль в данном преступлении.

