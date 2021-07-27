Задержанную в Москве кандидата в депутаты Удальцову отпустили

Полиция освободила задержанную ранее кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

Ранее сообщалось , что Удальцова была задержана перед встречей с избирателями в районе Москвы Нагатинской Затон.

По словам Тельнова, Удальцову отпустили без составления протокола.

Анастасия была зарегистрирована как кандидат в депутаты Госдумы РФ по по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 25 июля.

