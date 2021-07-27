В Москве задержана Анастасия Удальцова

По данным агентства, об этом сообщила сама Удальцова. Задержание произошло перед запланированной встречей с избирателями в Нагатинском Затоне (район Москвы).

Отмечается, что Анастасия была зарегистрирована как кандидат в депутаты Госдумы РФ по по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 25 июля.

