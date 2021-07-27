В Москве задержана Анастасия Удальцова

Полиция задержала в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову, передает РИА Новости.

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По данным агентства, об этом сообщила сама Удальцова. Задержание произошло перед запланированной встречей с избирателями в Нагатинском Затоне (район Москвы).

Отмечается, что Анастасия была зарегистрирована как кандидат в депутаты Госдумы РФ по по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 25 июля.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Полиция
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