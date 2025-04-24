Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области

Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Инцидент произошёл 23 апреля. Мужчина, которого разыскивали за другое преступление, смертельно ранил ножом полицейского, который пытался его задержать.

По словам Волк, предполагаемым убийцей оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.

«Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он скрывался от правоохранителей», - написала она.

Ранее в Дербенте бул ликвидирован мужчина, который отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции об остановке автомобиля, вместо этого открыв стрельбу по стражам порядка, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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