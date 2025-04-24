Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошёл 23 апреля. Мужчина, которого разыскивали за другое преступление, смертельно ранил ножом полицейского, который пытался его задержать.
По словам Волк, предполагаемым убийцей оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.
«Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он скрывался от правоохранителей», - написала она.
Ранее в Дербенте бул ликвидирован мужчина, который отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции об остановке автомобиля, вместо этого открыв стрельбу по стражам порядка, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru