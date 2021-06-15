Задержан инженер АЗС по делу о пожаре на заправке в Новосибирске
Инженер автозаправочной станции в Новосибирске, где произошел пожар, задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
В сообщении отмечается, что на данный момент по делу о пожаре задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС. Следствие полагает, что они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.
СК намерен ходатайствовать перед судом об их аресте.
Ранее сообщалось, что 17 пострадавших из-за пожара на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, среди них два ребенка. Из госпитализированных семь человек находятся в реанимации. У пациентов в реанимации ожоговый шок и поражение 40% тела, их состояние стабильно тяжелое.
ЧП произошло на АЗС 14 июня, сообщает Ura.ru. В результате начавшегося пожара стали взрываться резервуары с топливом. Причиной возгорания стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа.
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