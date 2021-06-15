Задержан инженер АЗС по делу о пожаре на заправке в Новосибирске

СК намерен ходатайствовать перед судом об их аресте.

Ранее сообщалось, что 17 пострадавших из-за пожара на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, среди них два ребенка. Из госпитализированных семь человек находятся в реанимации. У пациентов в реанимации ожоговый шок и поражение 40% тела, их состояние стабильно тяжелое.

ЧП произошло на АЗС 14 июня, сообщает Ura.ru. В результате начавшегося пожара стали взрываться резервуары с топливом. Причиной возгорания стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа.

