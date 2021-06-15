В больнице остаются 17 пострадавших от пожара на АЗС в Новосибирске
Семь пострадавших в результате пожара на АЗС в Новосибирске находятся в реанимации, сообщает РИА Новости.
Всего в больнице остаются 17 пострадавших, в том числе два ребенка 10 и 12 лет, уточнил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
По его словам, у пациентов в реанимации ожоговый шок и поражение 40% тела, их состояние стабильно тяжелое. Еще 10 человек, включая детей, находятся в ожоговом отделении.
Как сообщалось, в воскресенье на АЗС в Новосибирске начался пожар, в результате которого стали взрываться резервуары с топливом. Его причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, отмечает РИА Новости. Сообщалось о 35 пострадавших, 20 из которых были госпитализированы с ожогами.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что основная причина пожара – несоблюдение мер безопасности, а также бесхозяйственность и безответственность.
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