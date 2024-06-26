За медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек

По предварительным данным, 46 человек обратились за медицинской помощью после происшествия со сходом вагонов в Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЖД.

По предварительным данным, четверо наиболее пострадавших пассажиров, включая одного ребенка, были доставлены в Инту на восстановительном поезде.

Около 20 пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в Коми

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.

На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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