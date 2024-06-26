За медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек

По предварительным данным, 46 человек обратились за медицинской помощью после происшествия со сходом вагонов в Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЖД.

По предварительным данным, четверо наиболее пострадавших пассажиров, включая одного ребенка, были доставлены в Инту на восстановительном поезде.