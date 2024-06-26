Около 20 пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в Коми

Около двадцати пассажиров поезда, следовавшего маршрутом Воркута – Новороссийск, пострадали в результате схода вагонов с рельсов. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Воркуты.

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено