Около 20 пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в Коми

Около двадцати пассажиров поезда, следовавшего маршрутом Воркута – Новороссийск, пострадали в результате схода вагонов с рельсов. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Воркуты.

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено

На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

По данным источника РЕН ТВ, 14 пострадавших эвакуируют с места инцидента.

На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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