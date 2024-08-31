Яхта зацепила линию электропередач в Бердске и оставила без света весь город
Яхта оставила без света целый город в Новосибирской области, сообщил глава Бердска Роман Бурдин.
Судно врезалось в опору линии электропередачи, идя по Бердскому заливу, отчего вспыхнул парус.
В результате электричество отключилось во всем Бердске, экипаж не пострадал. Подключение постараются восстановить в ближайшее время, сообщил глава города Роман Бурдин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru