Яхта зацепила линию электропередач в Бердске и оставила без света весь город

Яхта оставила без света целый город в Новосибирской области, сообщил глава Бердска Роман Бурдин.

Коктебель из-за аварии остался без электричества

Судно врезалось в опору линии электропередачи, идя по Бердскому заливу, отчего вспыхнул парус.

В результате электричество отключилось во всем Бердске, экипаж не пострадал. Подключение постараются восстановить в ближайшее время, сообщил глава города Роман Бурдин.

Ранее внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его 18-летней дочери Ханны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьЭлектричество

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