Яхта зацепила линию электропередач в Бердске и оставила без света весь город

Судно врезалось в опору линии электропередачи, идя по Бердскому заливу, отчего вспыхнул парус.



В результате электричество отключилось во всем Бердске, экипаж не пострадал. Подключение постараются восстановить в ближайшее время, сообщил глава города Роман Бурдин.

Ранее внутри затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его 18-летней дочери Ханны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

