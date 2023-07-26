Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном у берегов Крыма
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море возле Керчи, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.
По данным ведомства, в районе мыса Фонарь гражданское судно «Тата» с пассажирами на борту получило пробоину от столкновения с затопленным судном. На призыв о помощи откликнулся пограничный сторожевой корабль «Коршун» пограничников ФСБ.
Сотрудники прибыли на место происшествия и обнаружили уже на половину затопленную яхту. Они откачала с судна воду и приступили к его буксировке в порт.
Ранее стало известно, что корабль с тремя тысячами автомобилей полыхает у побережья Нидерландов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru