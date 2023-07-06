Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года

По его словам, сейчас близится к завершению достройка заказа на плаву, проходят швартовые испытания и подготовка к проведению последующих испытаний.

Отмечается, что «Наро-Фоминск» был спущен на воду в декабре 2022 года.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что атомная подводная лодка «Белгород» поступит на вооружение флота в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

