Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года

Передача ВМФ России малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), вооруженного ракетным комплексом «Калибр», состоится в декабре 2023 года. Об этом заявил генеральный директор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов агентству РИА Новости.

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По его словам, сейчас близится к завершению достройка заказа на плаву, проходят швартовые испытания и подготовка к проведению последующих испытаний.

Отмечается, что «Наро-Фоминск» был спущен на воду в декабре 2022 года.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что атомная подводная лодка «Белгород» поступит на вооружение флота в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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