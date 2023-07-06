Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
Передача ВМФ России малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), вооруженного ракетным комплексом «Калибр», состоится в декабре 2023 года. Об этом заявил генеральный директор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов агентству РИА Новости.
По его словам, сейчас близится к завершению достройка заказа на плаву, проходят швартовые испытания и подготовка к проведению последующих испытаний.
Отмечается, что «Наро-Фоминск» был спущен на воду в декабре 2022 года.
Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что атомная подводная лодка «Белгород» поступит на вооружение флота в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru