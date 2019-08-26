Взрыв в жилом доме в Находке. Есть жертвы

В жилом доме городе в Находка Приморского края в результате взрыва, предположительно, гранаты погибли два человека. Как пишет ТАСС, также источники в городских экстренных службах сообщают о пострадавших.

Между тем, как отмечает RT, в управлениях МВД и ФСБ по региону поступившую информацию пока не комментируют.