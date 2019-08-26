Взрыв в жилом доме в Находке. Есть жертвы
В жилом доме городе в Находка Приморского края в результате взрыва, предположительно, гранаты погибли два человека. Как пишет ТАСС, также источники в городских экстренных службах сообщают о пострадавших.
Между тем, как отмечает RT, в управлениях МВД и ФСБ по региону поступившую информацию пока не комментируют.
Напомним, ранее НСН писала, что в результате взрыва во время свадебной церемонии на западе столицы Афганистана погибло как минимум 80 человек, свыше 180 были ранены. Отмечается, что теракт произошел вечером 17 августа. В одном из свадебных залов Кабула смертник привел в действие взрывное устройство.
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