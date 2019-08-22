Страшный взрыв на АЗС в Чечне попал на видео

Пожар и взрыв произошли на территории автозаправочной станции в селе Серноводское Чеченской Республики. Огонь спалили также две близлежащие постройки и один автомобиль. Как передает Ura.ry, на АЗС сдетонировала автоцистерна со сжиженным углеводородным газом.

По данным МЧС, никто не пострадал, однако местные СМИ, сообщают, что один человек всё же получил ранения, их тяжесть не уточняется. Пожарные уже справились с огнём. Место происшествия было оцеплено полицией. Очевидцы выкладывают в сеть видео ЧП.