СМИ: Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине

«Внутри здания произошел взрыв. Что взорвалось, уточняется. Пожарные работают по периметру», - сообщил собеседник агентства

Ранее в МЧС сообщили о спасении одного человека. По предварительным данным, в здании по-прежнему находятся девять человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил пятый-седьмой этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС, передает «Радиоточка НСН».

