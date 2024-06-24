СМИ: Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине
24 июня 202416:46
В горящем здании во Фрязине произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Внутри здания произошел взрыв. Что взорвалось, уточняется. Пожарные работают по периметру», - сообщил собеседник агентства
Ранее в МЧС сообщили о спасении одного человека. По предварительным данным, в здании по-прежнему находятся девять человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил пятый-седьмой этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru