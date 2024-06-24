СМИ: Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине

В горящем здании во Фрязине произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«Внутри здания произошел взрыв. Что взорвалось, уточняется. Пожарные работают по периметру», - сообщил собеседник агентства

Ранее в МЧС сообщили о спасении одного человека. По предварительным данным, в здании по-прежнему находятся девять человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил пятый-седьмой этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр с видео
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