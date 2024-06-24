Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине
Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи. К месту следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что внутри горящего здания произошло обрушение конструкций. Отмечается, что стремительное распространение огня создает угрозу всем верхним этажам.
Горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ «Платан» и оборонной промышленности, заявили в холдинге «Росэлектроника» изданию РБК. По их данным, объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru