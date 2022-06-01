Взрыв произошел на нефтебазе в Башкирии
Четыре человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси на нефтебазе в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
По предварительным данным, инцидент произошёл при проведении работ по очистке резервуара на Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» в Белорецком районе.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горения не наблюдалось... Пострадавших оперативно доставили в больницу», - добавили в ведомстве.
Ранее в результате пожара на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека, сообщает RT.
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