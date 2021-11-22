Взрыв прогремел в частном доме в Махачкале
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС
России по Дагестану.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошёл на ул. Амет-Хана Султана, 3а, после хлопка произошло возгорание дома, который был частично разрушен.
«Пострадало, ориентировочно, 3 человека», – добавили в ведомстве.
Республиканская прокуратура организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее три жителя города Копейска Челябинской области погибли при взрыве газа в частном доме, сообщает Ura.ru.
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