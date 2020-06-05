Взрыв на юге Москвы устроил психически больной химик-любитель

Взрыв в квартире на юге российской столицы мог стать следствием химических опытов психически нездорового мужчины.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в квартире на Дорожной улице, где прогремел взрыв, проживал молодой человек. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Вероятнее всего, мужчина проводил химические опыты со взрывоопасными веществами, в результате прогремел взрыв. В результате химик-любитель от полученных травм скончался.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа, а в результате инцидента пострадали два человека.

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