Взрыв на юге Москвы устроил психически больной химик-любитель
Взрыв в квартире на юге российской столицы мог стать следствием химических опытов психически нездорового мужчины.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в квартире на Дорожной улице, где прогремел взрыв, проживал молодой человек. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Вероятнее всего, мужчина проводил химические опыты со взрывоопасными веществами, в результате прогремел взрыв. В результате химик-любитель от полученных травм скончался.
Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа, а в результате инцидента пострадали два человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Глава «Норникеля» пообещал Путину профинансировать ликвидацию ЧС
- Путин: Поправки в Конституцию сделают россиян цивилизованными
- БИ-2 на карантине запустили флешмоб #ВыйдемИзДома
- Взрыв на юге Москвы устроил психически больной химик-любитель
- Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата из-за яда рицина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru