Взрыв газового баллона в Хабаровском крае: двое погибших

В Хабаровском крае два работника артели «Ниман» в Верхнебуреинском районе погибли, сообщает региональная прокуратура.

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Происшествие случилось вечером 17 мая в 30 км от поселка Софийск в будке автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники артели.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли.

Прокуратура проводит проверку.

Напомним, в марте произошел взрыв газового оборудования на небольшой литейном производстве в городе Златоуст. Один человек погиб.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаХабаровский Край
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