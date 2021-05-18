Взрыв газового баллона в Хабаровском крае: двое погибших
В Хабаровском крае два работника артели «Ниман» в Верхнебуреинском районе погибли, сообщает региональная прокуратура.
Происшествие случилось вечером 17 мая в 30 км от поселка Софийск в будке автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники артели.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли.
Прокуратура проводит проверку.
Напомним, в марте произошел взрыв газового оборудования на небольшой литейном производстве в городе Златоуст. Один человек погиб.
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