СМИ: Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье

Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание в нежилом двухэтажном здании произошло вечером в пятницу. Огонь распространился по всей площади помещения в 225 квадратных метров. В 20:18 по московскому времени в МЧС сообщили о локализации пожара.

Внутри сварочного цеха находились кислородные баллоны, 11 из них были эвакуированы, также пожарные вынесли из здания баллон с пропаном. Угроза взрыва сохраняется.

По данным пресс-службы МЧС России, в результате инцидента пострадал один мужчина, он госпитализирован.

