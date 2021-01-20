СМИ: Шесть человек пострадали в результате взрыва в Мадриде
Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Мадрида. Об этом сообщает издание laSexta со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что на улице Толедо в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, в одном из зданий произошла утечка газа.
По данным laSexta, взрыв прогремел у школы La Salle La Paloma. Ученики были эвакуированы, также спасатели проводят эвакуацию прохожих и местных жителей. Напротив здания находится дом престарелых, его обитатели ожидают перевода в гостиницу.
В результате взрыва пострадала большая часть здания, четыре этажа обрушены. На месте работают пожарные, полиция и службы экстренной помощи, сообщает Ura.ru.
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