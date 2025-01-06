Взрыв газа произошел в закрытом кафе в Карелии

Взрыв бытового газа произошёл в закрытом кафе в городе Сортавала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Карелия.

В Новой Москве три человека пострадали при взрыве газа

По данным ведомства, инцидент произошёл в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской днём 6 января. После взрыва возникло возгорание.

«Один человек получил ожог руки», – уточняется в сообщении.

Ранее в Следственном комитете заявили, что в котельной дома в Самаре произошёл взрыв, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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