Взрыв газа произошел в закрытом кафе в Карелии
6 января 202517:51
Взрыв бытового газа произошёл в закрытом кафе в городе Сортавала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Карелия.
По данным ведомства, инцидент произошёл в закрытом заведении общественного питания на улице Карельской днём 6 января. После взрыва возникло возгорание.
«Один человек получил ожог руки», – уточняется в сообщении.
Ранее в Следственном комитете заявили, что в котельной дома в Самаре произошёл взрыв, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru