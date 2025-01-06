В Новой Москве три человека пострадали при взрыве газа

Вспышку газа зафиксировали в поселке Мосрентген в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в здании на Калужском шоссе.

«Всего пострадали три человека, один из них несовершеннолетний — ему 17 лет», — отмечает издание.

Позже в прокуратуре Москвы уточнили, что на Калужском шоссе произошел хлопок газовоздушной смеси в кафе. Получили ожоги мужчина 1996 года рождения, женщина 1985 г.р. — сотрудники заведения — и находившийся на кухне подросток-родственник одного из пострадавших.

Ранее авария со взрывом произошла в котельной жилого дома в Самаре, после ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

