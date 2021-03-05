Взрыв газа произошел на предприятии в Златоусте

Взрыв газового оборудования произошел на небольшой литейном производстве в городе Златоуст. Один человек погиб, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что погибший – отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Советник главы города Алексей Коновалов заявил, что глава Златоустовского городского округа распорядился оказать помощь семье погибшего.

В одном из домов Ставрополья произошел взрыв газа

Взрыв газового баллона произошел при выгрузке из автомобиля на территории предприятия. Следственное управление СК по региону пока не прокомментировало инцидент.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГазВзрывПроисшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры