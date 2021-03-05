Взрыв газа произошел на предприятии в Златоусте
Взрыв газового оборудования произошел на небольшой литейном производстве в городе Златоуст. Один человек погиб, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что погибший – отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Советник главы города Алексей Коновалов заявил, что глава Златоустовского городского округа распорядился оказать помощь семье погибшего.
Взрыв газового баллона произошел при выгрузке из автомобиля на территории предприятия. Следственное управление СК по региону пока не прокомментировало инцидент.
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