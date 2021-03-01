В одном из домов Ставрополья произошел взрыв газа
В пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.
Информация спасателям поступила в 3:30 по мск - в поселке Рыздвяный в первом подъезде пятиэтажного дома произошел хлопок. В результате происшествия пострадал один человек, еще 23 жильца из 15 квартир эвакуировали. Они находятся во дворе дома.
На месте взрыва работают оперативные службы. В готовности к развертыванию находится пункт временного размещения.
26 февраля в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре.
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