После взрыва в ТЦ во Владикавказе возбуждено уголовное дело

Между тем, выживший при обрушении супермаркета во Владикавказе охранник раскрыл подробности ЧП. По его словам, он работал ночью, под утро заснул и проснулся от взрыва. Сотрудник бригады скорой помощи, в свою очередь, рассказал, что мужчина родился в рубашке, поскольку он даже не ранен: из повреждений у него лишь ссадина на руке.

Напомним, ЧП произошло в пятницу утром, когда в магазине не было посетителей. Причиной взрыва власти назвали взрыв газа. Трехэтажное здание полностью разрушилось.



