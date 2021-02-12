После взрыва в ТЦ во Владикавказе возбуждено уголовное дело

После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбуждено дело об уничтожении имущества по неосторожности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий, подчеркивает ТАСС. Он также отметил, что в криминалистический центр МВД переданы смывы на предмет определения взрывчатых веществ.

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Между тем, выживший при обрушении супермаркета во Владикавказе охранник раскрыл подробности ЧП. По его словам, он работал ночью, под утро заснул и проснулся от взрыва. Сотрудник бригады скорой помощи, в свою очередь, рассказал, что мужчина родился в рубашке, поскольку он даже не ранен: из повреждений у него лишь ссадина на руке.

Напомним, ЧП произошло в пятницу утром, когда в магазине не было посетителей. Причиной взрыва власти назвали взрыв газа. Трехэтажное здание полностью разрушилось.


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ФОТО: ГУ МЧС по Северной Осетии
ТЕГИ:ВзрывМагазины
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