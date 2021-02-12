После взрыва в ТЦ во Владикавказе возбуждено уголовное дело
После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбуждено дело об уничтожении имущества по неосторожности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий, подчеркивает ТАСС. Он также отметил, что в криминалистический центр МВД переданы смывы на предмет определения взрывчатых веществ.
Между тем, выживший при обрушении супермаркета во Владикавказе охранник раскрыл подробности ЧП. По его словам, он работал ночью, под утро заснул и проснулся от взрыва. Сотрудник бригады скорой помощи, в свою очередь, рассказал, что мужчина родился в рубашке, поскольку он даже не ранен: из повреждений у него лишь ссадина на руке.
Напомним, ЧП произошло в пятницу утром, когда в магазине не было посетителей. Причиной взрыва власти назвали взрыв газа. Трехэтажное здание полностью разрушилось.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
- Первую фазу производства «Спутника V» предварительно одобрили в Сербии
- Лжеминера задержали в Москве
- После взрыва в ТЦ во Владикавказе возбуждено уголовное дело
- Движение на ТТК Москвы перекрыто из-за снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru