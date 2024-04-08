Выплаты в связи с паводком в Оренбуржье уже получили 649 человек
8 апреля 202417:28
Выплаты в связи с паводком в Оренбургской области уже получили 649 человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, на этой неделе полагающиеся выплаты получат ещё 16 тысяч человек.
Также он отметил, что в регионе будут открыты три медицинских пункта временного пребывания.
Ранее Паслер заявил, что пострадавшие от паводка жители Орска получат выплаты по 20 тысяч рублей на человека, также предусмотрены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей при утрате имущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru