В России задержали владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги

Она рассказала, что злоумышленниками была создана сеть анонимных Telegram-каналов, для регистрации использовались SIM-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

С целью привлечения аудитории на этих ресурсах размещалась недостоверные сведения, дискредитирующие российских региональных руководителей и крупных предпринимателей, с которых за нераспространение компромата вымогали деньги.

«В ходе обысков... изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - указал Волк.

Возбуждено дело по статье «вымогательство», арестованы digital-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и писавший тексты профессиональный журналист.

Ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало Telegram-канал с целью вербовки россиян в интернете, сообщает RT.

