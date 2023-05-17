В России задержали владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в России была пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Она рассказала, что злоумышленниками была создана сеть анонимных Telegram-каналов, для регистрации использовались SIM-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.
С целью привлечения аудитории на этих ресурсах размещалась недостоверные сведения, дискредитирующие российских региональных руководителей и крупных предпринимателей, с которых за нераспространение компромата вымогали деньги.
«В ходе обысков... изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - указал Волк.
Возбуждено дело по статье «вымогательство», арестованы digital-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и писавший тексты профессиональный журналист.
Ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало Telegram-канал с целью вербовки россиян в интернете, сообщает RT.
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