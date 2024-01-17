Вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад

По информации источников, воздушное судно должно было совершить рейс из Уфы в Казань 16 января. В первый раз самолет кружил над Казанью около часа, после чего вернулся назад.

Отправление перенесли на вечер вторника, а сам борт заменили. Второй раз самолету вновь не удалось приземлиться в столице Татарстана из-за низовой метели. К вечеру среды рейс по-прежнему не состоялся.

В аэропорту Кызыла 11 января совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. Причиной стала поломка. Машину временно отстранили от выполнения рейсов, сообщает «Радиоточка НСН».

