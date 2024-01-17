Вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад
Самолет авиакомпании Utair дважды не смог приземлиться в аэропорту Казани из-за плохих погодных условий, пишет Telegram-канал Baza.
По информации источников, воздушное судно должно было совершить рейс из Уфы в Казань 16 января. В первый раз самолет кружил над Казанью около часа, после чего вернулся назад.
Отправление перенесли на вечер вторника, а сам борт заменили. Второй раз самолету вновь не удалось приземлиться в столице Татарстана из-за низовой метели. К вечеру среды рейс по-прежнему не состоялся.
В аэропорту Кызыла 11 января совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. Причиной стала поломка. Машину временно отстранили от выполнения рейсов, сообщает «Радиоточка НСН».
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