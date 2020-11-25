Вылет самолета из Пулково был задержан из-за драки пассажиров

Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву был задержан из-за драки между пассажирами, произошедшей на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

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По данным ведомства, двое мужчин не смогли выяснить, чье место уже занято. Конфликт, завязавшийся между пассажирами, привел к драке. Командир рейса принял решение отложить полет и вызвать представителей транспортной полиции.

Нарушители спокойствия были сняты с рейса из-за ненадлежащего поведения. По данному происшествию будет проведена проверка. Из-за случившегося самолет задержался на 55 минут.

ООО "Воздушные ворота Северной столицы", являющаяся управляющей компанией петербургского аэропорта, сообщила агентству, что на борту находилось еще 145 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Задержка РейсовДракаСамолетПулково
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