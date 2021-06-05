Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Эбеко на Парамушире, одном из островов Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.
«Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Шлейф распространился на расстояние до 3 км в северном направлении.
Как отметили в единой дежурной диспетчерской службе, пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось. Угрозы для населения нет.
Ранее НСН писала о пепловом выбросе на Эбеко высотой 2,3 километра.
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