Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Эбеко на Парамушире, одном из островов Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

«Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Шлейф распространился на расстояние до 3 км в северном направлении.

Как отметили в единой дежурной диспетчерской службе, пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось. Угрозы для населения нет.

Ранее НСН писала о пепловом выбросе на Эбеко высотой 2,3 километра.

