Второй за день упавший беспилотник нашли в Молдавии

Ранее днем местные жители обнаружили еще один беспилотник. Аппарат нашли неподалеку от села Фарладаны в Каушанском районе на юго-востоке республики, этот дрон специалисты уже осмотрели.



Утром в воскресенье, 10 ноября, ВСУ попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Подмосковье. Над регионом сбили 34 дрона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

