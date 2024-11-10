Второй за день упавший беспилотник нашли в Молдавии
На территории Молдавии в воскресенье, 10 сентября, были обнаружены два упавших беспилотника. Соответствующую информацию предоставили в полиции республики.
Один дрон нашли у села Боросений Ной в Рыкшанском районе на северо-западе страны. Место падения оцепили, БПЛА начали обследовать взрывотехники.
Ранее днем местные жители обнаружили еще один беспилотник. Аппарат нашли неподалеку от села Фарладаны в Каушанском районе на юго-востоке республики, этот дрон специалисты уже осмотрели.
Утром в воскресенье, 10 ноября, ВСУ попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Подмосковье. Над регионом сбили 34 дрона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru