Второй за день упавший беспилотник нашли в Молдавии

На территории Молдавии в воскресенье, 10 сентября, были обнаружены два упавших беспилотника. Соответствующую информацию предоставили в полиции республики.

Один дрон нашли у села Боросений Ной в Рыкшанском районе на северо-западе страны. Место падения оцепили, БПЛА начали обследовать взрывотехники.

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Ранее днем местные жители обнаружили еще один беспилотник. Аппарат нашли неподалеку от села Фарладаны в Каушанском районе на юго-востоке республики, этот дрон специалисты уже осмотрели.

Утром в воскресенье, 10 ноября, ВСУ попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Подмосковье. Над регионом сбили 34 дрона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПолицияБеспилотникиМолдавия

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